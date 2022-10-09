Спортдиректор «Оренбурга»: вопрос увольнения Лички после 0:8 от «Зенита» даже не стоял

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о вопросе отставки главного тренера команды Марцела Лички после разгромного поражения от «Зенита».

«Вопрос увольнения Лички после 0:8 от «Зенита» даже не стоял. Продолжаем работать дальше. На данный момент у команды всё хорошо — нас всё радует. Дай бог, чтобы и дальше были такие результаты», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Сегодня «Оренбург» обыграл «Ахмат» со счётом 2:1 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. После этой победы подопечные Марцела Лички набрали 18 очков и поднялись в турнирной таблице на седьмое место, опередив и грозненцев, и «Динамо» (по 17). В следующем туре «Оренбург» как раз встретится с московской командой. Матч состоится 15 октября.