Федун заявил, что считает Селихова лучшим игроком матча «Спартак» — «Крылья Советов»

Бывший владелец и президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча между красно-белыми и «Крыльями Советов».
«Какие впечатления от матча? А какие они могут быть, когда счёт 5:2? Снова волевая победа! Ребята — молодцы, команда здорово играет в атаке. Ощущения только позитивные!» — цитирует Федуна сайт «Матч ТВ».
Кроме того, Федун отметил игру голкипера «Спартака» Александра Селихова: «Ну и, конечно, хотел бы отметить Сашу Селихова. Я бы отдал лучшего игрока ему, а не Соболеву. Спасения Селихова были решающими».
Напомним, во встрече в рамках 12-го тура РПЛ московский клуб обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 5:2. Лучшим игроком матча был признан нападающий «Спартака» Александр Соболев, оформивший дубль.
«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ с 25 очками, уступая лидирующему «Зениту» пять очков.
7 фактов о Леониде Федуне в «Спартаке»
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