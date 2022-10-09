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В «Пари НН» прокомментировали ничейный результат в матче с «Торпедо»

В «Пари НН» прокомментировали ничейный результат в матче с «Торпедо»
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Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал ничью с «Торпедо» (0:0) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Имели массу возможностей и моментов, но не реализовали. Считаю, что упустили два очка», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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