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Бабурин предположил, что должно случиться, чтобы «Торпедо» собрало полные «Лужники»

Бабурин предположил, что должно случиться, чтобы «Торпедо» собрало полные «Лужники»
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Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин неохотно ответил на тему заполняемости «Лужников» на матчах его команды.

«Что должно случиться, чтобы «Лужники» на матче «Торпедо» заполнились до отказа? Даже не знаю. Может быть, чтобы после нас был матч Лиги чемпионов. То, что у «Торпедо» болельщиков меньше, чем может быть, — отдельная тема. Не хочется её затрагивать. На матчах с топовыми командами будет много болельщиков», — передаёт слова Бабурина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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