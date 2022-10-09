Бабурин: «Торпедо» нравится играть в «Лужниках». Как показывает жизнь — результаты лучше

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин прокомментировал место проведения встречи с «Пари Нижний Новгород» (0:0) — стадион «Лужники».

«Есть ли ощущение, что игры не с топовыми соперниками стоит проводить не в «Лужниках»? Нет такого ощущения — нам нравится играть в «Лужниках». А где ещё проводить матчи? В «Химках»? В «Лужниках» нам нравится больше. Как показывает жизнь — результаты лучше», — передаёт слова Бабурина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой встречи московская команда осталась на последнем месте турнирной таблицы, набрав всего шесть очков после 12 матчей чемпионата. Позиция «Пари Нижний Новгород» также не изменилась — клуб остался на 10-м месте, у него в активе 13 набранных очков. В следующем туре «Торпедо» встретится с «Локомотивом», а «Пари НН» примет на своём домашнем стадионе санкт-петербургский «Зенит».