Каземиро впервые выйдет в старте «МЮ», Роналду — на скамейке запасных

Сегодня, 9 октября, состоится матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток главного арбитра матча Дэвида Кута прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Шеймус Коулман, Конор Коуди, Джеймс Тарковски, Виталий Миколенко, Амаду Онана, Идрисса Гейе, Алекс Айуоби, Демарай Грей, Ниль Мопе, Энтони Гордон.

«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Диогу Дало, Виктор Линделёф, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Каземиро, Кристиан Эриксен, Антони, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль.

«Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте чемпионата, набрав 12 очков. «Эвертон», который сумел набрать 10 очков, расположился на 11-й строчке турнирной таблицы.

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