Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Торпедо» Лебеденко: поменял ли образ жизни? Да нет, так же пью и курю

Игрок «Торпедо» Лебеденко: поменял ли образ жизни? Да нет, так же пью и курю
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко признался, что выпивка и сигареты не мешают его игре в футбол.

«Поменял ли образ жизни в последнее время? Да нет, так же пью и курю. В баню хожу. Злачные места? Честно говоря, каждый раз отвечаю на эти вопросы… Все люди разные. Вот я ещё могу бегать, играть. Самое главное — получаю кайф», — передаёт слова Лебеденко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022