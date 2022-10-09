Игрок «Торпедо» Лебеденко: поменял ли образ жизни? Да нет, так же пью и курю

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко признался, что выпивка и сигареты не мешают его игре в футбол.



«Поменял ли образ жизни в последнее время? Да нет, так же пью и курю. В баню хожу. Злачные места? Честно говоря, каждый раз отвечаю на эти вопросы… Все люди разные. Вот я ещё могу бегать, играть. Самое главное — получаю кайф», — передаёт слова Лебеденко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.