39-летний Лебеденко — о завершении карьеры: гвоздь есть, осталось повесить бутсы

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко после ничьей с «Пари Нижний Новгород» (0:0) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о возможном завершении своей футбольной карьеры.

«Хотел бы я доиграть до того момента, когда у «Торпедо» будет новый стадион? А когда его построят? Через пять лет? Пять лет… Да куда… Каждый год мы с руководством встречаемся и общаемся на эту тему. Есть силы и моё желание. Есть ли у руководства желание? Если наши желания не совпадут, то придётся, наверное, повесить бутсы на гвоздь. Вбит ли у меня где-то гвоздь? Где-то гвоздь есть, осталось повесить бутсы», — передаёт слова Лебеденко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После сегодняшней встречи «Торпедо» набрало шесть очков и продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда сыграет на выезде с «Локомотивом», а затем встретится с московским ЦСКА в Кубке России.