«Арсенал» переиграл «Ливерпуль» и вернулся на первое место АПЛ

Сегодня, 9 октября, состоялся матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне принимал «Ливерпуль». Встречу обслуживал главный арбитр Майкл Оливер, стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск.

«Канониры» очень быстро вышли вперёд в матче, когда на первой минуте Габриэл Мартинелли забил гол после передачи Мардина Эдегора. На 34-й минуте «Ливерпуль» сумел сравнять счёт благодаря усилиям Дарвина Нуньеса, ассистировал ему Луис Диас. Под самый занавес первого тайма, на 45+5-й минуте, Букайо Сака вывел хозяев вперёд после точного паса Габриэла Мартинелли. На 53-й минуте Роберто Фирмино сумел сравнять счёт в матче, голевую передачу отдал Диогу Жота. На 76-й минуте Букайо Сака уверенно реализовал пенальти, благодаря чему «канониры» снова вышли вперёд.

После этой встречи «Арсенал» набрал 24 очка и вернул себе лидерство в чемпионате, сместив на строчку ниже «Манчестер Сити» (23). «Ливерпуль», который имеет в активе 10 очков, остался на десятом месте.