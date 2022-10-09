Мостовой: Соболев — молодец, но лучший — Промес. В «Спартаке» всё держится на нём

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о нападающих московского «Спартака» Александре Соболеве и Квинси Промесе.

«Соболев — молодец, использует свои моменты. Но лучший всё равно Промес. В «Спартаке» всё держится на голландце. Он выделяется: отдаёт много передач, подводит к голам и забивает сам», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Во встрече с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги и Соболев, и Промес оформили по дублю, благодаря чему «Спартак» победил с общим счётом 5:2. После игры «Спартак» набрал 25 очков за 12 туров, благодаря чему занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.