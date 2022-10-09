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Мама Кокорина: сын может перезапустить свою карьеру! Всё у него будет хорошо

Мама Кокорина: сын может перезапустить свою карьеру! Всё у него будет хорошо
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Светлана Кокорина, мама российского нападающего Александра Кокорина, высказалась о будущем своего сына, который выступает в чемпионате Кипра за команду «Арис» из Лимасола.

«Сын может перезапустить свою карьеру! Смотрим все матчи, есть трансляции на Rutube. У Саши замечательное настроение, да и настрой. Всё у него будет хорошо», — сказала Светлана Кокорина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

31-летний Кокорин выступает за команду с Кипра с августа 2022 года. «Арис» арендовал российского футболиста у «Фиорентины» на сезон. В последних двух встречах Александр выходит в стартовом составе своей команды. Минувшим вечером Кокорин забил свой второй гол в чемпионате, огорчив АЕК из Ларнаки.

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