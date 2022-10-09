Умер бывший вратарь «Шахтёра» Юрий Дегтярёв
Поделиться
На 75-м году жизни не стало известного советского вратаря Юрия Дегтярёва. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в телеграм-канале.
Юрий Дегтярёв всю игровую карьеру провёл в составе донецкого «Шахтёра», а в конце ХХ века был тренером вратарей в команде. Он выступал за сборную СССР, в молодёжном составе которой стал чемпионом Европы среди юниоров в 1966 и 1967 годах.
В «Шахтёре» Дегтярёв дважды становился серебряным призёром чемпионата СССР, а также выигрывал Кубок СССР в 1980 году. Тремя годами ранее Дегтярёв признавался лучшим вратарём СССР, он пять раз входил в топ-33 лучших футболистов сезона в СССР. Вратарь входит в символический «Клуб Льва Яшина» со 147 матчами «на ноль».
Комментарии
- 9 октября 2022
-
22:40
-
22:40
-
22:21
-
22:20
-
22:18
-
22:10
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
21:51
-
21:37
-
21:24
-
21:21
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
21:05
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:32
-
20:31
-
20:18
-
20:18
-
20:11
-
20:11
-
20:06
-
19:54
-
19:50
-
19:44
-
19:40
-
19:40
-
19:36
-
19:21
Партнерский контент