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Умер бывший вратарь «Шахтёра» Юрий Дегтярёв

Умер бывший вратарь «Шахтёра» Юрий Дегтярёв
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На 75-м году жизни не стало известного советского вратаря Юрия Дегтярёва. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в телеграм-канале.

Юрий Дегтярёв всю игровую карьеру провёл в составе донецкого «Шахтёра», а в конце ХХ века был тренером вратарей в команде. Он выступал за сборную СССР, в молодёжном составе которой стал чемпионом Европы среди юниоров в 1966 и 1967 годах.

В «Шахтёре» Дегтярёв дважды становился серебряным призёром чемпионата СССР, а также выигрывал Кубок СССР в 1980 году. Тремя годами ранее Дегтярёв признавался лучшим вратарём СССР, он пять раз входил в топ-33 лучших футболистов сезона в СССР. Вратарь входит в символический «Клуб Льва Яшина» со 147 матчами «на ноль».

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