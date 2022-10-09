Умер бывший вратарь «Шахтёра» Юрий Дегтярёв

На 75-м году жизни не стало известного советского вратаря Юрия Дегтярёва. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в телеграм-канале.



Юрий Дегтярёв всю игровую карьеру провёл в составе донецкого «Шахтёра», а в конце ХХ века был тренером вратарей в команде. Он выступал за сборную СССР, в молодёжном составе которой стал чемпионом Европы среди юниоров в 1966 и 1967 годах.



В «Шахтёре» Дегтярёв дважды становился серебряным призёром чемпионата СССР, а также выигрывал Кубок СССР в 1980 году. Тремя годами ранее Дегтярёв признавался лучшим вратарём СССР, он пять раз входил в топ-33 лучших футболистов сезона в СССР. Вратарь входит в символический «Клуб Льва Яшина» со 147 матчами «на ноль».