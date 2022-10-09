Гол Кокорина не спас «Арис» от проигрыша АЕКу в матче чемпионата Кипра

Сегодня, 9 октября, состоялся матч 6-го тура кипрского Первого дивизиона, в котором «Арис» из Лимасола принимал АЕК из Ларнаки. За команду хозяев выступает российский нападающий Александр Кокорин. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

Первыми открыли счёт в матче гости — на 23-й минуте отличился нападающий Иван Тричковски. Через 10 минут хозяева сумели сравнять счёт благодаря усилиям россиянина Александра Кокорина. «Арис» пытался развить успех, но именно гости вышли вперёд. Ближе к концу встречи, на 72-й минуте, венесуэльский нападающий Хосе Ромо сумел огорчить хозяев. Финальный свисток арбитра оповестил о победе АЕКа со счётом 2:1.

После этого матча «Арис» остался на втором месте чемпионата с 12 очками. АЕК имеет в активе теперь 10 очков, благодаря чему клуб поднялся на четвёртую строчку.

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