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Олусегун — автор самого быстрого гола в истории РПЛ

Олусегун — автор самого быстрого гола в истории РПЛ
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун забил самый быстрый гол в истории Российской Премьер-Лиги. Нигерийский футболист отличился спустя 8,9 секунды после стартового свистка в матче с «Ростовом» (2:3) в 12-м туре чемпионата России.

«С 2012 года самым быстрым был гол Эменике «Алании». Олакунле Олусегун забил за 8,9 секунды, и теперь рекорд принадлежит ему. В истории чемпионатов России на девятой секунде также забивал Алексей Бычков в матче «Шинник» – «Ротор» 4 августа 1999 года», — сообщается в телеграм-канале РПЛ.

20-летний Олусегун в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах чемпионата России и Фонбет Кубка России, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

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