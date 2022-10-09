Роналду забил первый в сезоне гол в АПЛ за «МЮ» и 700-й в своей клубной карьере

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду впервые сумел забить гол по ходу нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Событие случилось в матче 10-го тура чемпионата, в котором «красные дьяволы» играют с «Эвертоном» на стадионе «Гудисон Парк». Кроме того, этот гол стал для Роналду 700-м в его клубной карьере, как сообщает портал Opta.

Если верить статистике, на счету Криштиану пять голов за лиссабонский «Спортинг», 450 – за мадридский «Реал», 101 – за туринский «Ювентус» и 144 – за «Манчестер Юнайтед».

На данный момент «красные дьяволы» ведут в игре с «Эвертоном» со счётом 2:1. Кроме Роналду, голевую передачу на которого отдал Каземиро (для него это первое результативное действие за манкунианцев), в составе гостей отличился бразильский вингер Антони. За «ирисок» гол забил Алекс Айуоби, который открыл счёт в этой встрече.

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