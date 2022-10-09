Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» — лидер, «Спартак» — в тройке, «Динамо» продолжает падение

Сегодня, 9 октября, завершился 12-й тур в Российской Премьер-Лиге. На первой строчке остаётся «Зенит» (30 очков), который в этом туре сыграл вничью с «Факелом» (1:1) в гостях. В тройку лучших команд лиги входят также «Ростов», одержавший волевую победу над «Краснодаром» (3:2) и «Спартак», разгромивший «Крылья Советов» (5:2). У обеих команд по 25 очков.

ЦСКА в последнем туре сыграл вничью с «Динамо» (1:1) и идёт четвёртым с 24 очками. Пятый — «Краснодар» (21). «Сочи» (20) располагается на шестой позиции, сочинцы разгромили «Локомотив» со счётом 4:0. Далее располагается «Оренбург» (18), обыгравший «Ахмат» (17), а грозненцы вместе с «Динамо» находятся на восьмой и девятой позициях соответственно.



«Нижний Новгород» (13), сыгравший вничью с «Торпедо», идёт 10-м. Следом — «Крылья Советов» (11). «Урал» (10), обыграл «Химки» и поднялся на спасительную 12-ю строчку.



В зоне стыковых матчей — «Факел» (10) и «Локомотив» (9). В зоне вылета — «Химки» (8) и «Торпедо» (6).