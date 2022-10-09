Александр Кокорин объяснил, кому адресовал жест «сердечко» во время празднования гола
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин объяснил своё празднование в матче 6-го тура чемпионата Кипра с АЕКом.
«Кому адресовано сердечко при праздновании гола? Сыну», — приводит слова Кокорина пресс-служба «Ариса».
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