Быстров — об ошибке Кайо в игре с «Ростовом»: навалил большую кучу. Не в первый раз

Футбольный эксперт Владимир Быстров прокомментировал ошибку защитника «Краснодара» Кайо в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3). Бразильский футболист «заработал» пенальти в свои ворота и был удалён. Без него «Краснодар» пропустил два мяча и упустил победу.

«Если в команде, коллективе, если один и тот же делает такое… Пикать можете? Это ошибка, это бывает, каждый может ошибиться. Кайо не сделал ошибку, Кайо навалил большую кучу. Не в первый раз», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».



27-летний Кайо в нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах чемпионата России и Фонбет Кубка России, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.