Быстров — об ошибке Кайо в игре с «Ростовом»: навалил большую кучу. Не в первый раз
Поделиться
Футбольный эксперт Владимир Быстров прокомментировал ошибку защитника «Краснодара» Кайо в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3). Бразильский футболист «заработал» пенальти в свои ворота и был удалён. Без него «Краснодар» пропустил два мяча и упустил победу.
«Если в команде, коллективе, если один и тот же делает такое… Пикать можете? Это ошибка, это бывает, каждый может ошибиться. Кайо не сделал ошибку, Кайо навалил большую кучу. Не в первый раз», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».
27-летний Кайо в нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах чемпионата России и Фонбет Кубка России, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Комментарии
- 9 октября 2022
-
22:40
-
22:40
-
22:21
-
22:20
-
22:18
-
22:10
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
21:51
-
21:37
-
21:24
-
21:21
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
21:05
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:32
-
20:31
-
20:18
-
20:18
-
20:11
-
20:11
-
20:06
-
19:54
-
19:50
-
19:44
-
19:40
-
19:40
-
19:36
-
19:21
Партнерский контент