Юрген Клопп: «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Арсенала» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги прокомментировал исход встречи, а также высказался о перспективах команды в чемпионской гонке в этом сезоне.

«Я очень разочарован. Думаю, во всех трёх голах мы допустили ключевые ошибки. Мы пропустили ранний гол, что помешало нам войти в игру. Команда в форме играла против команды не в форме, но при этом мы выступили неплохо и могли добиться результата. Думаю, что ничья была бы заслуженным исходом, но теперь нам нужно смириться.

Участвуем ли мы в чемпионской гонке? Нет, мы выбыли из неё», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После этой встречи «Арсенал» набрал 24 очка и вернул себе лидерство в чемпионате, сместив на строчку ниже «Манчестер Сити» (23). «Ливерпуль», который имеет в активе 10 очков, остался на 10-м месте.

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