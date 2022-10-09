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Гол Роналду принёс «МЮ» волевую победу над «Эвертоном»

Гол Роналду принёс «МЮ» волевую победу над «Эвертоном»
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Сегодня, 9 октября, состоялся матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток главного арбитра матча Дэвида Кута прозвучал в 21:00 мск.

Хозяева очень быстро вышли вперёд. На пятой минуте встречи нападающий Алекс Айуоби сумел реализовать опасный голевой момент. На 15-й минуте «красные дьяволы» сравняли счёт — отличился бразильский вингер Антони после передачи Антони Марсьяля. На 29-й минуте Марсьяль получил травму, вместо него на поле вышел Криштиану Роналду. Португалец сумел вывести свою команду вперёд на 44-й минуте встречи, передачу ему отдал хавбек Каземиро. В оставшееся время матча команды голов больше не забили, и после финального свистка победу праздновали футболисты «красных дьяволов» — 2:1.

«Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и поднялся на пятое место чемпионата. «Эвертон», у которого в активе 10 очков, опустился на 12-ю строчку турнирной таблицы.

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
09 октября 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Айуоби – 5'   1:1 Антони – 15'   1:2 Роналду – 44'
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