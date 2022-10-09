Червиченко: «Ростов» может попасть в тройку по итогам РПЛ, если судьи не будут «убивать»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выступлениях «Ростова», а также поделился мнением о перспективах подопечных Валерия Карпина в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Если судьи не будут «убивать», как было в матче с «Зенитом»… При этом будут судить то, что есть, — в таком случае «Ростов» может попасть в тройку по итогам РПЛ. «Ростов» ничем не хуже того же «Спартака» и ЦСКА. С «Зенитом» сыграли пока один из лучших матчей чемпионата. Не было так, что матч вроде ничего, результат есть, но ты тухнешь и лишь полчаса происходит что-то там интересное. Главное, что делает команда Карпина, — даёт интересную возможность людям смотреть на игру, а не на мучения двух команд», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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