Канчельскис: «Краснодар» не должен проигрывать, когда по ходу матча ведёт со счётом 2:0
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал упущенную победу «Краснодара» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3).
«Краснодар» — солидная команда. Она не должна проигрывать, когда по ходу матча ведёт со счётом 2:0. Думаю, что попросту расслабились. «Ростов» — молодцы, что смогли отыграться и победить.
Преждевременно говорить, что «Ростов» может составить конкуренцию за чемпионство. Прошла лишь треть чемпионата. Впереди пауза на чемпионат мира, и никто не знает, что будет дальше. Пока «Ростов» с Карпиным смотрится здорово и по праву занимает второе место», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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