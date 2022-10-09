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Канчельскис: «Краснодар» не должен проигрывать, когда по ходу матча ведёт со счётом 2:0

Канчельскис: «Краснодар» не должен проигрывать, когда по ходу матча ведёт со счётом 2:0
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал упущенную победу «Краснодара» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3).

«Краснодар» — солидная команда. Она не должна проигрывать, когда по ходу матча ведёт со счётом 2:0. Думаю, что попросту расслабились. «Ростов» — молодцы, что смогли отыграться и победить.

Преждевременно говорить, что «Ростов» может составить конкуренцию за чемпионство. Прошла лишь треть чемпионата. Впереди пауза на чемпионат мира, и никто не знает, что будет дальше. Пока «Ростов» с Карпиным смотрится здорово и по праву занимает второе место», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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