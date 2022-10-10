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Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Ливерпулем»

Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Ливерпулем»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своих подопечных над «Ливерпулем» (3:2) в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги.

«Я очень счастлив, очень горжусь командой и очень доволен тем, как мы играли. Мы проявили настоящее желание, самообладание, качество и мужество, чтобы победить именно в таком стиле. С точки зрения физики то, что мы сделали как команда, как игроки проявили себя по отдельности — всё это было феноменально. Другого пути нет. В матчах с «Ливерпулем» вы должны соответствовать или быть лучше, чем они», — цитирует Артету официальный сайт «канониров».

После этой встречи «Арсенал» набрал 24 очка и вернул себе лидерство в чемпионате, сместив на строчку ниже «Манчестер Сити» (23). «Ливерпуль», который имеет в активе 10 очков, остался на 10-м месте.

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