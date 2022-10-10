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Видеообзор камбэка «Удинезе» в игре с «Аталантой»

Видеообзор камбэка «Удинезе» в игре с «Аталантой»
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Вчера, 9 октября, состоялся матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором «Удинезе» принимал «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена (Фриули)». Матч завершился результативной ничьей — 2:2.

«Аталанта» забила свой первый гол на 36-й минуте матча благодаря усилиям Адемолы Лукмана, ассистировал Луис Мурьель. На 56-й минуте Мурьель увеличил преимущество своей команды, реализовав 11-метровый удар. На 67-й минуте хозяева сократили отрыв в счёте благодаря голу Жерара Деулофеу. На 78-й минуте Патрисио Перес после передачи Роберто Перейры сравнял счёт в матче, подарив своей команде ничью — 2:2.

Этот результат не позволил «Аталанте» набрать столько же очков, сколько и «Наполи», который свою встречу выиграл. Теперь команда расположилась на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 21 очко. «Удинезе» находится на четвёртой строчке, отставая от подопечных Джана Пьеро Гасперини на одно очко.

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