Видеообзор камбэка «Удинезе» в игре с «Аталантой»

Вчера, 9 октября, состоялся матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором «Удинезе» принимал «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена (Фриули)». Матч завершился результативной ничьей — 2:2.
«Аталанта» забила свой первый гол на 36-й минуте матча благодаря усилиям Адемолы Лукмана, ассистировал Луис Мурьель. На 56-й минуте Мурьель увеличил преимущество своей команды, реализовав 11-метровый удар. На 67-й минуте хозяева сократили отрыв в счёте благодаря голу Жерара Деулофеу. На 78-й минуте Патрисио Перес после передачи Роберто Перейры сравнял счёт в матче, подарив своей команде ничью — 2:2.
Этот результат не позволил «Аталанте» набрать столько же очков, сколько и «Наполи», который свою встречу выиграл. Теперь команда расположилась на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 21 очко. «Удинезе» находится на четвёртой строчке, отставая от подопечных Джана Пьеро Гасперини на одно очко.
- 10 октября 2022
-
01:47
-
01:37
-
01:35
-
01:16
-
01:13
-
00:44
-
00:34
-
00:27
-
00:11
-
00:00
- 9 октября 2022
-
23:57
-
23:42
-
23:25
-
23:25
-
23:15
-
23:05
-
23:00
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:40
-
22:40
-
22:21
-
22:20
-
22:18
-
22:10
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
21:51
-
21:37
-
21:24
-
21:21
-
21:19
-
21:17