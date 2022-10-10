«Ещё один шаг в правильном направлении!» Криштиану Роналду – о победе над «Эвертоном»

37-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост в социальных сетях, посвящённый победе над «Эвертоном» (2:1) в выездной игре 10-го тура чемпионата Англии, где ему удалось отметиться забитым мячом.
«Отличная победа, парни! Ещё один шаг в правильном направлении!» — гласит публикация Роналду в одной из социальных сетей.
Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 10 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 20 млн.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» примет кипрскую «Омонию» в рамках четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча пройдёт в четверг, 13 октября. Начало – 22:00 мск.
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