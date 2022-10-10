УЕФА сообщил европейским ассоциациям об ошибке в расписании квалификации Евро-2024

Футбольная ассоциация Уэльса сообщила, что получила от УЕФА сообщение об ошибке в расписании квалификации чемпионата Европы 2024 года.

«С сожалением сообщаем вам, что мы заметили проблему с календарем, и мы просим вас игнорировать список матчей, который был разослан. Новая версия будет выпущена как можно скорее. Приносим извинения за причинённые неудобства», — приводит слова УЕФА Футбольная ассоциация Уэльса в своём «твиттере».

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные. Ранее УЕФА отстранил национальную команду России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022.

Сборные Украины и Беларуси были допущены до турнира, но их развели по группам.