УЕФА сообщил европейским ассоциациям об ошибке в расписании квалификации Евро-2024
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Футбольная ассоциация Уэльса сообщила, что получила от УЕФА сообщение об ошибке в расписании квалификации чемпионата Европы 2024 года.
«С сожалением сообщаем вам, что мы заметили проблему с календарем, и мы просим вас игнорировать список матчей, который был разослан. Новая версия будет выпущена как можно скорее. Приносим извинения за причинённые неудобства», — приводит слова УЕФА Футбольная ассоциация Уэльса в своём «твиттере».
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные. Ранее УЕФА отстранил национальную команду России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022.
Сборные Украины и Беларуси были допущены до турнира, но их развели по группам.
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