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Дибала получил травму при пробитии пенальти за «Рому» и рискует пропустить ЧМ-2022

Дибала получил травму при пробитии пенальти за «Рому» и рискует пропустить ЧМ-2022
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28-летний аргентинский нападающий «Ромы» Пауло Дибала получил повреждение в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Лечче» (2:1), в котором он отметился забитым мячом, а уже спустя две минуты был заменён. Как отметил наставник римлян Жозе Моуринью, с большой долей вероятности, травма является тяжёлой.

«Травма выглядит очень серьезной. Я бы сказал всё плохо, но, честно говоря, после разговора с Паулу… Я думаю, что всё очень плохо», — цитирует Моуринью журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Примечательно, что Дибала получил травму при пробитии пенальти. Сразу же после взятия ворот он схватился за бедро. Уже через несколько минут его заменили на Неманью Матича.

В нынешнем сезоне Пауло принял участие в 11 встречах за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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