Хави высказался о предстоящем матче «Барселоны» с «Реалом» в чемпионате Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы в матче восьмого тура чемпионата Испании с «Сельтой» (1:0) высказался о предстоящем матче с «Реалом» в Примере.

«Эль класико непредсказуемо, никогда не знаешь, как оно закончится. В прошлом году мы плохо начали и проиграли со счётом 0:4. Никогда не знаешь, что произойдёт», — приводит слова Хави Marca.

Матч девятого тура между «Реалом» и «Барселоной» состоится 16 октября. Матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

После 8 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 22 очка. «Реал», в свою очередь, находится на втором месте, также набрав 22 очка. Отметим, обе команды не проиграли ещё ни одного матча в Примере.