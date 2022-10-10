Хави высказался о предстоящем матче «Барселоны» с «Реалом» в чемпионате Испании
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Главный тренер «Барселоны» Хави после победы в матче восьмого тура чемпионата Испании с «Сельтой» (1:0) высказался о предстоящем матче с «Реалом» в Примере.
«Эль класико непредсказуемо, никогда не знаешь, как оно закончится. В прошлом году мы плохо начали и проиграли со счётом 0:4. Никогда не знаешь, что произойдёт», — приводит слова Хави Marca.
Матч девятого тура между «Реалом» и «Барселоной» состоится 16 октября. Матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
После 8 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 22 очка. «Реал», в свою очередь, находится на втором месте, также набрав 22 очка. Отметим, обе команды не проиграли ещё ни одного матча в Примере.
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