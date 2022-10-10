Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Эвертоном»

Тен Хаг высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Эвертоном»
Комментарии

52-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», высказался о победе своих подопечных в выездном матче 10-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:1).

«Мы могли избежать нервной концовки, а для этого должны были забить третий гол. Уже в первом тайме я чувствовал, что мы должны забивать как можно больше, потому что мы доминировали в игре. Игроки создавали так много хороших моментов, но важна была реализация, чтобы тренер мог сидеть на скамейке и спокойно наблюдать за игрой.

Главная проблема матчей на «Гудисон Парк» — это болельщики, находящиеся в непосредственной близости. Кроме того, стоит отметить, что «Эвертон» проводит действительно неплохой сезон. У них уже семь матчей без поражений, им трудно забить, а мы смогли это сделать дважды, а могли и трижды, так что, это хороший результат.

Мы довольны всеми изменениями в составе. Криштиану забил победный гол, но не стоит забывать про Мактоминея и Варана, которые были на поле в конце встречи. Вы упомянули о некоторых сложных ситуациях, и вы можете видеть, насколько важен Рафаэль с его организацией игры», — цитирует тен Хага пресс-служба «МЮ» на официальном сайте.

Новость по теме
«Ещё один шаг в правильном направлении!» Криштиану Роналду – о победе над «Эвертоном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022