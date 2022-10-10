Тен Хаг высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Эвертоном»

52-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», высказался о победе своих подопечных в выездном матче 10-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:1).

«Мы могли избежать нервной концовки, а для этого должны были забить третий гол. Уже в первом тайме я чувствовал, что мы должны забивать как можно больше, потому что мы доминировали в игре. Игроки создавали так много хороших моментов, но важна была реализация, чтобы тренер мог сидеть на скамейке и спокойно наблюдать за игрой.

Главная проблема матчей на «Гудисон Парк» — это болельщики, находящиеся в непосредственной близости. Кроме того, стоит отметить, что «Эвертон» проводит действительно неплохой сезон. У них уже семь матчей без поражений, им трудно забить, а мы смогли это сделать дважды, а могли и трижды, так что, это хороший результат.

Мы довольны всеми изменениями в составе. Криштиану забил победный гол, но не стоит забывать про Мактоминея и Варана, которые были на поле в конце встречи. Вы упомянули о некоторых сложных ситуациях, и вы можете видеть, насколько важен Рафаэль с его организацией игры», — цитирует тен Хага пресс-служба «МЮ» на официальном сайте.