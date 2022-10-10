Ассоциация футбола Англии проведёт расследование эпизода матча «Арсенал» — «Ливерпуль»

Английская ассоциация футбола (FA) проведёт расследование стычки между игроками в матче 10-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» принимал «Ливерпуль» (3:2). Об этом сообщает BBS Sport.

Конфликт произошёл в моменте после назначения пенальти в ворота «Ливерпуля» на 76-й минуте. Он начался с того, что Джордан Хендерсон толкнул в спину одного из футболистов «Арсенала», за которого впоследствии решил заступиться Гранит Джака. Главному арбитру встречи Майклу Оливеру пришлось провести беседу не только с футболистами, но и с тренерами команд.

«Нам известно об инциденте, который произошёл во время матча между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Мы ведём диалог с официальными лицами матча и рассмотрим детали инцидента», — сказал представитель ассоциации футбола Англии.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал в своем послематчевом телеинтервью, что ему «не разрешено» разглашать какие-либо подробности. После этого Артета высказался на пресс-конференции: «Это был инцидент. Что бы ни случилось на этом поле, оно останется на этом поле».