Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на матч с «Ливерпулем» в АПЛ
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему украинский полузащитник Александр Зинченко не попал в заявку команды на матч десятого тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (3:2).
«У него снова была очередная мышечная травма, и мы посмотрим, как она себя поведёт в ближайшие несколько дней», — приводит слова Артеты Mirror.
Отметим, ранее Зинченко восстанавливался после полученной травмы голени.
В текущем сезоне Зинченко провёл за «Арсенал» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.
После 9 туров «Арсенал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, записав в свой актив 24 очка. В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Лидс Юнайтед». Матч состоится 16 октября.
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