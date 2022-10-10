Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на матч с «Ливерпулем» в АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему украинский полузащитник Александр Зинченко не попал в заявку команды на матч десятого тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (3:2).

«У него снова была очередная мышечная травма, и мы посмотрим, как она себя поведёт в ближайшие несколько дней», — приводит слова Артеты Mirror.

Отметим, ранее Зинченко восстанавливался после полученной травмы голени.

В текущем сезоне Зинченко провёл за «Арсенал» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

После 9 туров «Арсенал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, записав в свой актив 24 очка. В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Лидс Юнайтед». Матч состоится 16 октября.