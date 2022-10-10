«Барселона» выиграла семь матчей подряд в чемпионате Испании с общим счётом 20:1
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«Барселона» выиграла семь последних матчей в чемпионате Испании.
Каталонский клуб выиграл семь матчей с общим счётом 20:1. В своём последнем матче «Барселона» обыграла «Сельту» со счётом 1:0. Единственный гол за семь последних игр в чемпионате Испании «Барселона» пропустила в игре с «Реал Сосьедадом» (1:4).
В следующем туре команде предстоит сыграть с «Реалом». Матч девятого тура между «Реалом» и «Барселоной» состоится 16 октября. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
После 8 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 22 очка. «Реал», в свою очередь, находится на втором месте, также набрав 22 очка. Отметим, обе команды не проиграли ещё ни одного матча в Примере.
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