«Помним, что Украина дошла до 1/4 финала Евро-2020». Саутгейт о жеребьёвке отбора ЧЕ-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями от жеребьёвки квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года.
«Ну, это явно тяжёлый жребий, учитывая качество соперников. Что ж, у нас была жеребьёвка несколько более комфортная, а теперь вот. Хотя, должен сказать, Польша и Венгрия в отборочной группе чемпионата мира тоже были непростыми.
Мы знаем силу сборной Италии, знаем глубину её состава, и статистика Англии против Италии в целом не очень хорошая, поэтому мы должны её улучшить.
Мы помним, что Украина дошла до четвертьфинала Евро-2020, где проиграла Англии по иронии судьбы на Олимпийском стадионе в Риме. В то же время Северная Македония обыграла Италию в плей-офф отбора чемпионата мира в начале этого года. Всё это придает ещё больше интриги», — приводит слова Саутгейта Украинская ассоциация футбола.
Сборная Англии в одной группе сыграет с Украиной, Северной Македонией, Мальтой и Италией.
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