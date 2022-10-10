«Ливерпуль» выдал худший старт в АПЛ за последние десять лет

«Ливерпуль» показал худший стар в Английской Премьер-лиге с сезона 2012/13, сообщает OptaJoe.

В 8 первых матчах сезона чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 10 очков. Это худший результат команды за последние 10 лет. В сезоне-2012/13 «Ливерпуль» также набрал 10 очков.

В своём последнем матче, который состоялся 9 октября, «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» (2:3) После этого матча наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что команда уже выбыла из чемпионской гонки.

На данный момент «Ливерпуль» располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Манчестер Сити». Матч состоится 16 октября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».