«Ливерпуль» выдал худший старт в АПЛ за последние десять лет
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«Ливерпуль» показал худший стар в Английской Премьер-лиге с сезона 2012/13, сообщает OptaJoe.
В 8 первых матчах сезона чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 10 очков. Это худший результат команды за последние 10 лет. В сезоне-2012/13 «Ливерпуль» также набрал 10 очков.
В своём последнем матче, который состоялся 9 октября, «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» (2:3) После этого матча наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что команда уже выбыла из чемпионской гонки.
На данный момент «Ливерпуль» располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Манчестер Сити». Матч состоится 16 октября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
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