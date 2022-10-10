«Лион» объявил о назначении Лорана Блана на пост главного тренера

56-летний французский специалист Лоран Блан, известный по работе в прошлом со сборной Франции и «Пари Сен-Жермен», стал главным тренером «Лиона». На этом посту он сменит 58-летнего нидерландца Петера Боша. Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

«Учитывая неутешительные результаты, достигнутые в начале этого сезона, которые остаются значительно ниже ожиданий и поставленных целей, «Лион» сообщает об увольнении Петера Боша, а также его помощников Роба Маасаи Терри Питерса.

Было проведено внутреннее обсуждение, чтобы найти необходимые рычаги, позволяющие команде начать работу на прочной основе, чтобы соответствовать амбициям «Лиона» в этом сезоне. В результате проведённой работы «Лион» сообщает, что принято решение назначить на должность главного тренера Лорана Блана на два сезона, то есть до 30 июня 2024 года.

Это решение было принято единогласно, оно должно придать «Лиону» очень амбициозный характер на будущее, как на французской, так и на континентальной арене», — гласит заявление клуба.

Напомним, после 10 туров чемпионата Франции «Лион» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.