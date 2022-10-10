Президент «Барселоны» сообщил, что клуб построит статую в честь Лионеля Месси

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что клуб намерен установить статую в честь аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Мы построим статую Лео Месси за пределами «Камп Ноу». Решение принято», — приводит слова Лапорты Goal.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность возвращения Месс в клуб.

Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 по 2021 год. За это время он провёл за каталонцев 776 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 670 голов и 302 результативные передачи.

В 2021 году Месси подписал контракт с «ПСЖ». Его соглашение с французским клубом рассчитано до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в € 50 млн.