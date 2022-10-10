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Стивена Джеррарда могут уволить из «Астон Виллы» после матча с «Ноттингем Форест»

Стивена Джеррарда могут уволить из «Астон Виллы» после матча с «Ноттингем Форест»
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Главного тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда могут уволить в самое ближайшее время, сообщает Daily Mail.

По информации источника, тренеру грозит потеря работы, если его команда не достигнет положительного результата в игре Английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест». Матч состоится сегодня, 10 октября, в 22:00 мск.

В последних восьми матчах под рулём Джеррарда «Астон Вилла» брал только два раза верх над соперником. Также сообщается, что у руководства клуба уже есть список потенциальных сменщиков Джеррарда. Среди претендентов на должность выделяют Маурисио Почетттино, который не так давно покинул французский «Пари Сен-Жермен», а сейчас находится в роли свободного агента. Но в шорт-листе ещё есть специалист из немецкого «Майнца» Бо Свенссон и главный тренер «Лестер Сити» Брендон Роджерс.

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