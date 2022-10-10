Стивена Джеррарда могут уволить из «Астон Виллы» после матча с «Ноттингем Форест»

Главного тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда могут уволить в самое ближайшее время, сообщает Daily Mail.
По информации источника, тренеру грозит потеря работы, если его команда не достигнет положительного результата в игре Английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест». Матч состоится сегодня, 10 октября, в 22:00 мск.
В последних восьми матчах под рулём Джеррарда «Астон Вилла» брал только два раза верх над соперником. Также сообщается, что у руководства клуба уже есть список потенциальных сменщиков Джеррарда. Среди претендентов на должность выделяют Маурисио Почетттино, который не так давно покинул французский «Пари Сен-Жермен», а сейчас находится в роли свободного агента. Но в шорт-листе ещё есть специалист из немецкого «Майнца» Бо Свенссон и главный тренер «Лестер Сити» Брендон Роджерс.
- 10 октября 2022
-
06:11
-
05:48
-
05:39
-
05:28
-
05:18
-
04:56
-
04:55
-
04:43
-
04:31
-
04:17
-
04:17
-
03:58
-
03:54
-
03:24
-
02:57
-
02:42
-
02:38
-
02:26
-
02:15
-
02:11
-
01:53
-
01:47
-
01:37
-
01:35
-
01:16
-
01:13
-
00:44
-
00:34
-
00:27
-
00:11
-
00:00
- 9 октября 2022
-
23:57
-
23:42
-
23:25
-
23:25