Стивена Джеррарда могут уволить из «Астон Виллы» после матча с «Ноттингем Форест»

Главного тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда могут уволить в самое ближайшее время, сообщает Daily Mail.



По информации источника, тренеру грозит потеря работы, если его команда не достигнет положительного результата в игре Английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест». Матч состоится сегодня, 10 октября, в 22:00 мск.



В последних восьми матчах под рулём Джеррарда «Астон Вилла» брал только два раза верх над соперником. Также сообщается, что у руководства клуба уже есть список потенциальных сменщиков Джеррарда. Среди претендентов на должность выделяют Маурисио Почетттино, который не так давно покинул французский «Пари Сен-Жермен», а сейчас находится в роли свободного агента. Но в шорт-листе ещё есть специалист из немецкого «Майнца» Бо Свенссон и главный тренер «Лестер Сити» Брендон Роджерс.