Гарри Кейн стал первым игроком, который принял участие в 30-и голах в АПЛ в 2022 году

Английский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн – первый игрок Английской Премьер-лиги в 2022 году, которому удалось принять участие сразу в 30-и забитых мячах.



Данное достижение ему удалось достичь в матче 10-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион». В этом матче его команда одолела соперников со счётом 1:0, а Кейн отметился забитым мячом. Теперь в активе английского форварда 21 гол и 9 результативных пасов в 2022 году в чемпионате Англии.



Гости в этом матче забили на 22-й минуте благодаря усилиям Кейна, который сумел реализовать опасную передачу корейского вингера Сон Хын Мина. «Чайки» пытались реабилитироваться перед своими болельщиками и всеми силами сравнять счёт, о чём говорит статистика ударов в пользу хозяев — 14:8. Однако этих усилий не хватило, чтобы спасти игру.

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