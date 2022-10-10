Пайет прокомментировал гол в ворота «Аяччо». Последний раз француз забивал полгода назад

Нападающий «Марселя» Димитри Пайет прокомментировал свой гол в ворота «Аяччо» в матче 10-го тура Лиги 1.
«Мы не смогли победить «Аяччо». Я пользуюсь тем небольшим игровым временем, которое мне дают, но стараюсь выкладываться по максимуму каждый раз, когда нахожусь на поле.
Мои отношения с Тюдором? У нас обычные здоровые отношения. Есть текучка, матчи каждые три дня, поэтому нам нужно приложить максимум усилий в каждой игре», — приводит слова Пайета Le10sport.com.
Напомним, «Марсель» уступил «Аяччо» со счётом 1:2. После 10 туров французского чемпионата «Марсель» находится на третьем месте турнирной таблицы, имея в своём активе 23 очка. На первом месте расположился «ПСЖ», у парижского клуба 26 очков.
Пайет забил один гол и отдал одну результативную передачу в восьми матчах Лиги 1.
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