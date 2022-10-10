«Арсенал» вернулся на первое место в АПЛ, Роналду принёс победу «МЮ». Главное к утру

Лондонский «Арсенал» переиграл «Ливерпуль» и вышел на первое место в английской Премьер-лиге, гол португальского нападающего Криштиану Роналду помог «Манчестер Юнайтед» одолеть «Эвертон», «Ростов» совершил камбэк в матче с «Краснодаром». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Арсенал» переиграл «Ливерпуль» и вернулся на первое место АПЛ.
2. Гол Роналду принёс «МЮ» волевую победу над «Эвертоном».
3. «Ростов» победил «Краснодар», проигрывая 0:2 по ходу матча.
4. Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» — лидер, «Спартак» — в тройке, «Динамо» продолжает падение.
5. Юрген Клопп: «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки.
6. Сторожук — о судействе в матче с «Ростовом»: так можно в Лиге 1 у «ПСЖ» выиграть чемпионат.
7. Олусегун — автор самого быстрого гола в истории РПЛ.
8. Дибала получил травму при пробитии пенальти за «Рому» и рискует пропустить ЧМ-2022.
9. Определились все пары 1/4 финала женского чемпионата мира по волейболу.
10. УЕФА сообщил европейским ассоциациям об ошибке в расписании квалификации Евро-2024.
- 10 октября 2022
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