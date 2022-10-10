«Арсенал» заинтересован в подписании экс-форварда «Барселоны» Жутглы

Лондонский «Арсенал» намерен подписать контракт с нападающим «Брюгге» Ферраном Жутглой. Об этом сообщает Fichajes. По сведениям источника, в возвращении 23-летнего футболиста также заинтересована «Барселона», но «канониры» являются лидерами в гонке за подписании контракта с Жутглой.



Жутгла стал футболистом «Брюгге» летом 2022 года, перейдя из «Барселоны Б», в составе которой он провёл год. Нападающий под руководством Хави девять раз появлялся на поле в футболке основной команды сине-гранатовых и забил два гола. В Бельгии результативность Феррана не ухудшилась: он забил восемь голов и отдал пять результативных передач в 14 матчах во всех турнирах.

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