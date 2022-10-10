Почти 10% футболистов АПЛ и EFL подвергались издевательствам

Почти 10% футболистов, выступающих в клубах английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги (EFL), становились жертвами издевательств на протяжении своей карьеры. Об этом стало известно из отчёта о расследовании, проведённом Профессиональной футбольной ассоциацией (PFA).

В отчёте утверждается, что 79 из 843 опрошенных в прошлом сезоне игроков АПЛ и EFL заявили, что они подвергались издевательствам во время их профессиональной карьеры. При этом 40 футболистов добавили, что у них появлялись мысли о суициде.

«Эти цифры отражают, насколько серьёзны эти проблемы. Основываясь на полученной информации, мы адаптировали занятия в этом сезоне, чтобы узнать больше о том, с какими издевательствами сталкиваются игроки», — цитирует The Guardian доктора Майкла Беннета, директора по благополучию игроков в PFA.



Также Беннет рассказал, откуда исходят издевательства: «Это могут быть издевательства со стороны сверстников, например, со стороны товарищей по команде в раздевалке или во время тренировок. Это может исходить со стороны персонала или руководства клуба. Мы особенно обеспокоены трансферными окнами. Мы знаем, что игроки могут быть изолированы от своих команд, когда клуб пытается ускорить процесс трансфера игрока. Мы часто сталкиваемся с подобными случаями. В конечном итоге будь то тренировочная площадка или стадион в день матча, это работа игрока. Они имеют право чувствовать себя защищёнными и в безопасности на работе».

PFA также заявила, что в прошлом сезоне 520 членов ассоциации обратились за консультациями или поддержкой. 47% процентов были действующими игроками, 48% были бывшими игроками и 5% были членами семей игроков, которых PFA согласилась поддержать.

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