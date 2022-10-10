Галактионов рассказал, чего не хватило «Нижнему Новгороду» в игре с «Торпедо»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов прокомментировал ничью в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо».

«В первом тайме мы создали большое количество моментов. Могли забить Милсон, Сулейманов, Стоцкий, Кротов, Рыбчинский попал в штангу. После перерыва были возможности для взятия ворот соперника у Гоцука, Юлдошева, Янсане… Но, к сожалению, не нашлось сегодня игрока, который поставил бы яркую точку в этом матче. Надо реализовывать свои моменты. Будем над этим работать.



Конечно, играть в таком темпе, как в первом тайме, было энергозатратно. Мы делали замены, чтобы поддерживать темп игры. И появившиеся на поле игроки добавили нам динамики. Но, повторю, нам не хватило точности в завершающей фазе атаки», — цитирует Галактионова пресс-служба клуба.