«Ростов» совершал мощный камбэк, бразильский фанат протестовал с карточкой. Фото с матча

9 октября на стадионе «Ростов Арена» проходил матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли «Ростов» и «Краснодар». Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал волевую победу домашней команды со счётом 3:2.



На первых секундах Олусегун получил мяч, приблизился к штрафной и пробил под дальнюю штангу, открыв счёт в матче и забив один из самых быстрых голов в РПЛ. На 31-й минуте Сперцян воспользовался свободой по центру, дотащил мяч практически до линии штрафной, сделал пас Кордобе, и Джон нанёс прицельный удар в угол ворот. Дальше забивал лишь «Ростов». На 51-й минуте Уткину дали пробить в касание из центра штрафной, мяч рикошетом от ноги защитника упал на голову Сильянову, который с близкого расстояния не промахнулся. На 57-й минуте Комличенко ворвался в штрафную «Краснодара», где получил по ногам от Кайо. Это привело не только к пенальти, но и к второй жёлтой карточке для защитника «быков». Полоз уверенно пробил с «точки» в правый от себя угол ворот. Сафонов не угадал направление удара. Это пятый реализованный пенальти Дмитрия в нынешнем сезоне. На 75-й минуте Миронов с острого угла пробил низом в касание, а Сафонов откровенно не выручил, пропустив мяч под руками.



Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе команды над «Краснодаром» (3:2) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.



«За счёт чего удалось переломить ход матча? За счёт труда, за счёт характера, за счёт того, что руки не опустили. Вот это все составляющие этой победы, всё вместе. Жёсткий разговор в перерыве? Нет, жёсткого разговора как раз не было. Первый гол – вообще несчастный случай, потом были у нас моменты. Да, пропускали быстрые атаки и контратаки, назовём их так. Одну из них пропустили, и она завершилась голом, а всё остальное по игре. Если смотреть на игру, то всё было достаточно неплохо. Так что никакого жёсткого разговора в перерыве как раз не было. Наоборот, сказал, чтобы забыли счёт на табло. Продолжаем играть как играли. Надо забить, и всё», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова» на официальном сайте.