Средства с продажи билетов на матч «Химки» — «Факел» пойдут на поддержу ВС РФ

Футбольный клуб «Химки» объявил в своём официальном телеграм-канале о том, что полученные средства с продажи билетов на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги пойдут на помощь Вооружённым силам России.

«Полученные средства пойдут на поддержку для добровольцев и мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине», — говорится в официальном заявлении подмосковного клуба.

В текущем сезоне РПЛ химчане идут в зоне вылета после 12 сыгранных туров, занимая 15-е место в турнирной таблице с восемью очками. Отставание от «Локомотива», идущего 14-м, составляет одно очко. В прошлом матче «Химки» потерпели поражение от «Урала», которое стало для них третьим подряд в этом сезоне.

«Факел» занимает 13-е место с 10 набранными очками.

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