Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн объявил об основании фонда собственного имени

Гарри Кейн объявил об основании фонда собственного имени
Комментарии

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн объявил об основании фонда The Harry Kane Foundation (HKF).

Целями фонда являются: помощь в нормализации разговоров о психическом здоровье, пропаганда позитивных привычек, которые должны поддерживать психическое здоровье и помогать бороться со стигматизацией.

Дата основания фонда выбрана неслучайно, об этом рассказал сам Кейн в интервью Sky Sports: «Я рад основать свой фонд сегодня, во Всемирный день психического здоровья. Это знаменует начало моего пути, в котором я хочу узнать больше о психическом здоровье. Я надеюсь использовать своё положение, чтобы побудить других людей заботиться о своём психическом здоровье и не бояться просить о помощи».

Также на официальном сайте Кейна появился анимационный фильм Harry Kane: Resilience, в котором рассказывается о пути игрока от уличного футбола до капитана сборной Англии. В фильме делается акцент на проблемах, с которыми сталкивался Кейн на этом пути, и на его решимости никогда не сдаваться.

Англия и Германия устроили голевое пиршество в матче Лиги наций

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Кейн вступился за Магуайра после матча Лиги наций Англия — Германия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022