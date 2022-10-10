Гарри Кейн объявил об основании фонда собственного имени

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн объявил об основании фонда The Harry Kane Foundation (HKF).

Целями фонда являются: помощь в нормализации разговоров о психическом здоровье, пропаганда позитивных привычек, которые должны поддерживать психическое здоровье и помогать бороться со стигматизацией.

Дата основания фонда выбрана неслучайно, об этом рассказал сам Кейн в интервью Sky Sports: «Я рад основать свой фонд сегодня, во Всемирный день психического здоровья. Это знаменует начало моего пути, в котором я хочу узнать больше о психическом здоровье. Я надеюсь использовать своё положение, чтобы побудить других людей заботиться о своём психическом здоровье и не бояться просить о помощи».

Также на официальном сайте Кейна появился анимационный фильм Harry Kane: Resilience, в котором рассказывается о пути игрока от уличного футбола до капитана сборной Англии. В фильме делается акцент на проблемах, с которыми сталкивался Кейн на этом пути, и на его решимости никогда не сдаваться.

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