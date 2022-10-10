«Челси» в ближайшее время подпишет новый контракт с Мэйсоном Маунтом
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23-летний полузащитник и воспитанник «Челси» Мэйсон Маунт в скором времени подпишет с английской командой новый долгосрочный контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, новые владельцы «Челси» ещё в начале лета планировали предложить новые контракты своим воспитанникам, которые закрепились в основном составе команды. Сначала руководство продлило соглашение с Рисом Джеймсом, сделав его, судя по сведениям источников, самым высокооплачиваемым защитником в истории клуба. Теперь настала очередь Мэйсона Маунта, действующий контракт которого истекает в июне 2024 года.
В нынешнем сезоне Маунт в 11 матчах во всех турнирах отдал три результативные передачи.
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