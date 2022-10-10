Тренер «Торпедо» Савичев: в определённых элементах игры есть сдвиг

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал ничью в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижним Новгородом» (1:1)
«Беспроигрышная серия зависит от уверенности. Мы говорим ребятам, что нужно выходить на матч без страха проиграть. Играть в футбол, открываться друг другу — в этом, кстати, есть сдвиг. Хотелось бы, чтобы это воплотилось в очки.
«Пари Нижний Новгород» — организованная команда. Мы были готовы к этому. Хотели играть в быстрый футбол, эпизодами включались. Нужно нам вылезать из подвала турнирной таблицы. Нам нужны победы», — цитирует Савичева пресс-служба клуба.
«Торпедо» набрало шесть очков и продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда сыграет на выезде с «Локомотивом», а затем встретится с московским ЦСКА в Кубке России.
- 10 октября 2022
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