«Ювентус» не планирует увольнять Массимилиано Аллегри до конца года

Массимилиано Аллегри не будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Ювентуса» как минимум до конца 2022 года. Об этом сообщают итальянские СМИ со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Репортёр Фабиана делла Валле сообщает, что главный тренер и руководство команды сходятся во мнении, что большинство игроков выступают в этом сезоне ниже ожиданий. Также утверждается, что следующий матч Лиги чемпионов с «Маккаби» из Хайфы является ключевым в плане результатов «Ювентуса» в этом турнире.

«Ювентус» не стремится уволить Аллегри в октябре или ноябре в связи с высокой финансовой компенсацией в случае расторжения контракта с итальянским тренером. Чтобы остаться на своём посту, Аллегри должен выправить ситуацию в Серии А и Лиге чемпионов.

После девяти туров чемпионата Италии туринский клуб занимает восьмое место с 13 очками. В прошлом туре «Ювентус» потерпел поражение от «Милана» со счётом 0:2.

В Лиге чемпионов клуб идёт на третьем месте в группе, уступая лидирующим «ПСЖ» и «Бенфике» по четыре очка.

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