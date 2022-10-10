Хави прокомментировал победу «Барселоны» над «Сельтой»
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Сельтой» (1:0) в матче 8-го тура чемпионата Испании.
«Нам нужно прибавлять, мы неплохо провели первый тайм и могли завершать матч, если бы забили второй мяч. Второй тайм выдался непростым, у нас перестал работать высокий прессинг. Вероятно, из-за усталости и переутомления футболистов.
Соперник начал играть сильнее и создал три опасных момента в последние 10 минут матча. Мы победили, но нам ещё многое предстоит улучшить. Первые полчаса получились хорошими», — приводит слова Хави Marca.
Видеообзор. «Барселона» — «Сельта». Испанская Примера 2022/2023. 8-й тур:
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