Хави прокомментировал победу «Барселоны» над «Сельтой»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Сельтой» (1:0) в матче 8-го тура чемпионата Испании.

«Нам нужно прибавлять, мы неплохо провели первый тайм и могли завершать матч, если бы забили второй мяч. Второй тайм выдался непростым, у нас перестал работать высокий прессинг. Вероятно, из-за усталости и переутомления футболистов.

Соперник начал играть сильнее и создал три опасных момента в последние 10 минут матча. Мы победили, но нам ещё многое предстоит улучшить. Первые полчаса получились хорошими», — приводит слова Хави Marca.

Видеообзор. «Барселона» — «Сельта». Испанская Примера 2022/2023. 8-й тур:

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